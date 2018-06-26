Трамп відреагував на рішення Верховного суду США щодо його міграційного указу

Президент США Дональд Трамп називає сьогоднішнє рішення Верховного суду величезною перемогою для американського народу та Конституції.

«Верховний Суд підтримав чіткі повноваження президента для захисту національної безпеки Сполучених Штатів. У цю епоху глобального тероризму та екстремістських рухів… ми повинні маємо перевіряти тих, хто прибуває в нашу країну», – йдеться у заяві Трампа.

Верховний суд США 26 червня підтримав указ президента Дональда Трампа обмежити в’їзд до Сполучених Штатів для громадян декількох мусульманських країн. Суд не погодився з твердженням, що заборона на в’їзд дискримінує мусульман або є перевищенням влади.

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Нижчі судові інстанції визнали цю заборону неконституційною. Його також критикували біженці та правозахисні групи.

Указ забороняє громадянам Ірану, Лівії, Північної Кореї, Сомалі, Сирії, Венесуели та Ємену в’їжджати до Сполучених Штатів.