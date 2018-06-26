Гнап: ведуться переговори про створення нової політичної сили

Журналіст-розслідувач Дмитро Гнап заявив, що «ведуться розмови» про створення нової політичної сили.

За його словами, такі перемовини ведуться, зокрема, з колишнім журналістом, народним депутатом від фракції «Блок Петра Порошенка» Мустафою Найємом.

«Ми про це ведемо переговори з Мустафою Найємом. Він, наскільки я розумію, представляє не лише себе, а й своїх колег – Сергія Лещенка, Світлану Заліщук, є в них ще однодумці. Важко це назвати переговорами, швидше ведуться розмови про створення нової політичної сили», – сказав він під час прямої трансляції у Facebook.

Гнап не виключає, що цю політсилу можуть створити на базі вже існуючих зареєстрованих партій – «Демократичного альянсу» або «Сили людей».

Напередодні журналіст-розслідувач Дмитро Гнап заявив про намір йти в політику. В оприлюдненому відеозверненні журналіст заявив про намір брати участь у парламентських виборах, які заплановані на 2019 рік.

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З 2013 року Гнап є керівником проекту журналістських розслідувань «Слідство.інфо» на «Громадському ТБ».