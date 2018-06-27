Сільрада на Сумщині планує купити кросовер за 570 тисяч гривень – #Точно

Миропільська сільська рада в Сумській області планує цього року придбати японський кросовер Mitsubishi ASX 1,6 МТ Invite за 570 тисяч гривень. Така інформація міститься в річному плані закупівель сільради на порталі ProZorro, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Серед особливих вимог до автомобіля чиновники сільради виокремили: систему кондиціонування, регулювання рульової колонки за висотою, протиугінний пристрій (імобілайзер або сигналізація), а також центральний замок дверей з дистанційним керуванням. Колір авто – білий або сірий.

Зазначено, що потенційні учасники закупівель можуть запропонувати автомобілі й інших марок, але з аналогічними характеристиками.

Минулого року сільрада на Полтавщині оголошувала тендер на автомобіль Suzuki SX4 за 519 тисяч гривень.