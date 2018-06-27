Суд у Криму продовжив арешт 2 фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір», які під вартою вже понад 20 місяців

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги захисту двох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Еміля Джемаденова і Рустема Ісмаїлова на продовження їм запобіжного заходу у вигляді тримання в СІЗО, передає кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Вони перебуватимуть під арештом до 11 серпня.

«Арешт очікувано подовжили на два місяці, а загалом до 22 місяців. Як я сказав на суді, за цей час двох дітей народити можна, а слідство все ніяк одну кримінальну справу народити не може», – повідомив Крим.Реалії адвокат Еміля Джемаденова Едем Семедляєв.

За його словами, Джемаденов заявив у суді, що вважає кримінальне переслідування політично мотивованим.

Адвокат Ісмаїлова Сергій Новиков повідомив, що його підзахисний «почувається нормально, виглядає добре і передає привіт всім, хто приходить його підтримати».

Судові засідання проходили в закритому режимі, родичів не пустили до будівлі суду.

12 жовтня 2016 року в анексованому Росією Криму було проведено обшуки у п'яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: це – Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському «халіфаті», але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії, а після 2014 року і в окупованому нею тоді українському Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні у 2003 році, включивши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.