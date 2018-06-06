Крим: суд продовжив арешт фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір»

У Сімферополі підконтрольний Кремлю Київський районний суд продовжив на два місяці арешт фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Меметові Белялову, Марлену (Сулейману) Асанову, Ернесу Аметову, а також затриманим у травні Серверу Мустафаєву й Едему Смаїлову.

Як повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на громадське об'єднання «Кримська солідарність», усіх п'ятьох залишили в СІЗО до 9 серпня.

За словами адвокатів, суд мотивував своє рішення лише «тяжкістю злочину».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.