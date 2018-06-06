В анексованому Криму нові обшуки, одну людину затримали – «Кримська солідарність»

В анексованому Росією Криму 6 червня відбуваються нові обшуки, одну людину затримали російські силовики, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

За повідомленням, обшуки відбуваються від ранку в Старому Криму, на місце обшуку підігнали автозак, там перебувають представники російських силових відомств.

«Жителя будинку забрали силовики, за словами очевидців, йому інкримінують екстремізм», – йдеться в повідомленні «Кримської солідарності» у Faceboook. Про особу затриманого не повідомляють.

На сайтах російських силовиків повідомлень про обшуки немає.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Нещодавно в прокуратурі Автономної Республіки Крим, що діє в Херсонській області, повідомили про відкриття близько 140 кримінальних проваджень, які містять понад 250 епізодів, пов’язаних із незаконними затриманнями й обшуками українських громадян в анексованому Росією Криму.