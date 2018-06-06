Місце перебування затриманого після обшуків у Криму досі невідоме – захисник

У Старому Криму російські силовики, які прийшли з обшуком до місцевого жителя, а пізніше його затримали, не надавши жодних документів, повідомив 6 червня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії громадський захисник Мустафа Сейдалієв. За його словами, активісти зараз намагаються з’ясувати місце перебування затриманого.

«Точне ім’я і прізвище затриманого ми намагаємося з’ясувати. Поки проходив обшук, його дружину відвезли в феодосійське РУВС на допит як дізнавача. Коли обшук закінчився, його завантажили в машину і відвезли. Силовики вивезли близько п’яти пакетів з його будинку. Що саме – ще не знаємо. Дружина перебуває в шоковому стані і ще не оглядала будинок. Моє прохання надати перелік вивезених речей силовики проігнорували. Ні номера контактів, ні куди його вивезли, ні копій протоколу – не залишили», – розповів Сейдалієв.

За його словами, були повідомлення, що затриманому інкримінують екстремізм, але захисники підтвердження цього не мають.

Обшуки відбувалися вранці 6 червня. Російські силовики ситуацію не коментували.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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Нещодавно в прокуратурі Автономної Республіки Крим, що діє в Херсонській області, повідомили про відкриття близько 140 кримінальних проваджень, які містять понад 250 епізодів, пов’язаних із незаконними затриманнями й обшуками українських громадян в анексованому Росією Криму.