Крим: фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили арешт на два місяці

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 8 червня продовжив арешт на два місяці фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймуру Абдуллаєву, Узеїру Абдуллаєву, Айдеру Саледінову, Рустему Ісмаїлову, Емілю Джемаденову, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на адвоката Сергія Легостова.

«Узеїрові Абдуллаєву продовжили арешт до 10 серпня. Загальний термін вже 22 місяці. По інших те саме: декому з підозрюваних продовжили до 11 серпня», – сказав Легостов.

12 жовтня 2016 року в анексованому Росією Криму було проведено обшуки у п'яти мусульманських сім'ях. У результаті обшуків затримано п'ятьох кримських татар, яких звинувачують в участі забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір»: це – Рустем Ісмаїлов, Узеїр Абдуллаєв, Теймур Абдуллаєв, Еміль Джемаденов, Айдер Саледінов.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському «халіфаті», але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії, а після 2014 року і в окупованому нею тоді українському Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у цій країні у 2003 році, включивши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.