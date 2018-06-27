Заступник держсекретаря США наголошує на важливості виконання Києвом вимог МВФ

Заступник державного секретаря США Джон Салліван наголошує на важливості виконання українським урядом вимог МВФ.

Як повідомила речниця Держдепартаменту США Гезер Науерт, Джон Салліван обговорив з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом 27 червня в Данії антикорупційні реформи, вимоги МВФ, енергетичну безпеку та гуманітарні питання.

Українська сторона наразі не повідомляє подробиці цієї зустрічі.

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27 червня у Копенгагені (Данія) відбувалася міжнародна Конференція з питань реформ в Україні. Очікується, що у заході візьмуть участь близько п’ятнадцяти міністрів закордонних справ різних країн.

У квітні Джон Салліван зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. За повідомленням Держдепартаменту США, тоді Салліван закликав владу України подвоїти зусилля з впровадження реформ.