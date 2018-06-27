На Донбасі через обстріл з артилерії загинули 3 військових – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що на Донбасі через обстріл з артилерії загинули троє українських військових.

«Наші позиції біля Богданівки бойовики російських окупаційних військ випробовували на міць 122-міліметровими артилерійськими снарядами. Внаслідок ворожого обстрілу три українських військовослужбовці отримали порання несумісні із життям», – йдеться у повідомленні прес-центру штабу.

За повідомленням, також у результаті активних бойових дій поблизу населеного пункту Водяне український військовий поранений.

За даними штабу, бойові дії були біля населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове та Талаківка, там підтримувані Росією бойовики застосовували гранатомети і стрілецьку зброю.

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Бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на території, яка перебуває під їхнім контролем.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.