Туреччина не припинить купівлю іранської нафти на вимогу США – міністр

Міністр економіки Туреччини Ніхат Зейбекчі заявив 27 червня, що його країна не планує зважати на заклик США щодо припинення імпорту нафти з Ірану, називаючи вимогу «не пов’язаною» з Анкарою.

«Ми стежитимемо за тим, чи існують рішення, санкції з боку ООН з цього питання. Крім цього, ми дотримуватимемося лише наших власних інтересів. Ми приділятимемо увагу тому, щоб наш друг і брат Іран не зіткнувся з несправедливим ставленням», – сказав Зейбекчі, якого цитує турецька державна агенція Anadolu.

Ця заява офіційного представника Туреччини була реакцією на заклик посла США в ООН Ніккі Гейлі до Індії одного з найбільших покупців іранської нафти. Дипломат просила Делі дослухатися до американських санкцій. Індія, як і Туреччина, раніше заявляла, що вона виконає санкції, запроваджені ООН, а не окремими країнами.

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Вашингтон 26 червня застеріг своїх союзників, що вони мають припинити імпорт нафти з Ірану до 4 листопада. Туреччина також нещодавно зіткнулася з загрозою санкцій США через плани Анкари придбати системи протиракетної оборони S-400 виробництва Росії.