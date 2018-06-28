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28 Червень 2018, Київ 08:59
Новини | Події

В Україні знеструмлені 144 населені пункти – ДСНС

Уночі 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 144 населених пункти у п’яти областях, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, найбільше від стихії потерпіла Полтавщина, де без електрики залишилися 58 сіл і містечок, у Дніпропетровській області таких населених пунктів 52, на Київщині – 28. Також є знеструмлення в Кіровоградській та Запорізькій областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, вказано в повідомленні.

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