В Україні знеструмлені 144 населені пункти – ДСНС

Уночі 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 144 населених пункти у п’яти областях, інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, найбільше від стихії потерпіла Полтавщина, де без електрики залишилися 58 сіл і містечок, у Дніпропетровській області таких населених пунктів 52, на Київщині – 28. Також є знеструмлення в Кіровоградській та Запорізькій областях.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, вказано в повідомленні.