Тимошенко закликала створити нову Конституцію

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликала ухвалити нову Конституцію України, повідомляє прес-служба політичної сили 28 червня. На думку політика, «чинна Конституція 1996 року... закріпила державність, але водночас має низку вад».

«Чинна Конституція стала міжолігархічним, а не суспільним договором», – твердить Тимошенко.

Вона пропонує, щоб «у новій Конституції була започаткована сильна система управління державою, якою є парламентська форма правління».

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Президент України Петро Порошенко заявив 28 червня, що найближчим часом внесе до Верховної Ради поправки до Конституції, в яких запропонує закріпити мету щодо членства України в ЄС і НАТО.Про це голова держави сказав у виступі з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику в Києві.

В Україні 28 червня відзначається державне свято – День Конституції. Першу Конституцію незалежної України ухвалили протягом однієї ночі – із 27 на 28 червня 1996 року. Після цього кілька разів її намагалися змінювати, але жодного разу не переписували заново.