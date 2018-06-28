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28 Червень 2018, Київ 12:28
Новини | Політика

Порошенко пропонує змінити Конституцію, згадавши про ЄС та НАТО

Президент України Петро Порошенко тримає в руках оригінал Конституції України авторства гетьмана Пилипа Орлика, архівне фото, Швеція, листопад 2016 року

Президент України Петро Порошенко заявив 28 червня, що найближчим часом внесе до Верховної Ради поправки до Конституції, в яких запропонує закріпити мету щодо членства України в ЄС і НАТО. Про це голова держави сказав у виступі з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику в Києві.

Президент України Петро Порошенко під час вступу біля пам’ятника гетьману Пилипу Орлику з нагоди Дня Конституції України в Києві 28 червня 2018 року
Президент України Петро Порошенко під час вступу біля пам’ятника гетьману Пилипу Орлику з нагоди Дня Конституції України в Києві 28 червня 2018 року

«Подам до Верховної Ради обіцяну поправку до преамбули Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов’язані одна з одною – вступ до Євросоюзу та членство в НАТО», – вказав президент.

18 березня Порошенко доручив підготувати поправки до Конституції, які закріплять прагнення України вступити до НАТО та ЄС.

Також читайте: Україна зробила ще один крок на шляху до НАТО – аналіз закону про нацбезпеку

Верховна Рада України 21 червня схвалила закон про національну безпеку України.

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