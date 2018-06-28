Порошенко пропонує змінити Конституцію, згадавши про ЄС та НАТО

Президент України Петро Порошенко заявив 28 червня, що найближчим часом внесе до Верховної Ради поправки до Конституції, в яких запропонує закріпити мету щодо членства України в ЄС і НАТО. Про це голова держави сказав у виступі з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику в Києві.

«Подам до Верховної Ради обіцяну поправку до преамбули Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов’язані одна з одною – вступ до Євросоюзу та членство в НАТО», – вказав президент.

18 березня Порошенко доручив підготувати поправки до Конституції, які закріплять прагнення України вступити до НАТО та ЄС.

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Верховна Рада України 21 червня схвалила закон про національну безпеку України.

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