Путін заявив про виведення з Сирії 1140 військових

Президент Росії Володимир Путін заявив, що за останній час територію Сирії залишили 1140 російських військовослужбовців, 13 військових літаків і 14 вертольотів. Путін сказав про це на прийомі на честь випускників військових вишів у Кремлі 28 червня.

Москва офіційно розпочала військову кампанію в Сирії восени 2015 року. Російські війська беруть участь у конфлікті на боці режиму президента Башара Асада. У березні 2016 року і в грудні 2017 року Кремль заявив про виведення основного угруповання військ із Сирії, але масштабних дій за цим не було.

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За офіційними даними, в Сирії з 2015 року загинули понад 90 російських військових, 39 з них – під час катастрофи військово-транспортного літака в березні цього року. Йдеться тільки про військовослужбовців російської армії. Росіяни, які, ймовірно, воюють в Сирії в складі приватних військових компаній, у цих даних не враховані.