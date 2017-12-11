Путін прилетів у Сирію і наказав почати виведення російських військ

Президент Росії Володимир Путін прилетів 11 грудня на авіабазу Хмеймім у Сирії і наказав почати виведення російського військового угруповання з цієї країни.

«Міністрові оборони, начальнику Генштабу наказую: розпочати виведення російського угруповання військ у пункти їх постійної дислокації», – заявив російський президент, виступаючи перед військовослужбовцями авіабази.

Путін заявив, що збройні сили Росії разом із сирійською армією «розгромили найбільш боєздатне угруповання міжнародних терористів в Сирії».

За його словами, рішення про повернення в Росію торкнеться значної частини російських військ.

На авіабазі Путін перебуває разом з президентом Сирії Башаром Асадом, міністром оборони Росії Сергій Шойгу і командувачем російським військовим угрупованням Сергієм Суровікіним.

Досі Путін відвідував Сирію один раз – в 2010 році.

Від 2014 року боротьбу з радикальними ісламістами в Сирії веде міжнародна коаліція на чолі зі США. Коаліція підтримує сили сирійської поміркованої опозиції.

Російська військова кампанія в Сирії почалася 30 вересня 2015 року. Коаліція неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму президента Сирії Башара Асада, якого країни Заходу звинувачують в масових порушеннях прав людини.

У березні 2016 року Путін наказував почати «виведення основної частини військового контингенту» Росії з Сирії, але після цього оголошення ознак виведення не було.