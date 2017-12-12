Російські приватні військові компанії можуть переїхати з Сирії в Україну – Мусієнко

Президент Росії Володимир Путін заявив про початок виведення російських військ із Сирії. Це він робить вже втретє за останні роки. Хоча, на відміну від попередніх разів, угруповання «Ісламської держави» дійсно зазнало серйозних втрат, а проросійська креатура Башар Асад лишився президентом Сирії. Що означає така політика Путіна для України? Чи виведені із Сирії війська переведуть на Донбас? Про це у програмі «Ваша Свобода» розмірковували експерт Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, військовий експерт Сергій Грабський та російський журналіст Леонід Радзиховський.