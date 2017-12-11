Путін зустрічається з Ердоганом у Туреччині

Президент Росії Володимир Путін прибув до Анкари для зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Путін та Ердоган, як очікується, обговорять ситуацію в Сирії та на Близькому Сході, а також двосторонні відносини між Росією й Туреччиною, повідомили в адміністрації Ердогана.

У Кремлі заявили, що президенти обговорять, зокрема, масштабні спільні проекти в галузі енергетики.

Упродовж цього року Путін й Ердоган зустрічалися кілька разів, також вони регулярно мають телефонні розмови, оскільки обидві країни залучені до переговорів стосовно урегулювання конфлікту в Сирії.

Путін прибув до Туреччини після візиту до Єгипту і на авіабазу Хмеймім у Сирії.

Відносини між Росією і Туреччиною різко погіршилися після того, як у листопаді 2015 року Туреччина збила військовий літак Росії поблизу кордону з Сирією. За даними Анкари, які підтвердили в НАТО, російський літак порушив турецький повітряний простір, незважаючи на численні попередження. Москва далі заперечує це.

Після невдалої спроби перевороту в Туреччині влітку 2016 року і масштабної кампанії придушення десятків тисяч «неблагонадійних» влада Туреччини, зазнавши гострої критики Заходу, знову звернулася до Росії. Ердоган і Путін почали відновлювати зв’язки.

При цьому обидві сторони беруть участь у подіях у Сирії з протилежних боків. Росія надає вирішальну воєнну і дипломатичну підтримку режимові авторитарного президента Сирії Башара аль-Асада, з розстрілів військами якого масових противладних протестів у Сирії почалася громадянська війна, що призвела до загибелі сотень тисяч людей. Туреччина підтримує частину противладних сирійських сил, які домагаються скинення Асада.

13 листопада 2017 року після зустрічі з Ердоганом у Сочі Путін заявив, що відносини Росії і Туреччини можна вважати відновленими майже в повному обсязі.