ООН: Сирія «планує приєднатися» до мирних переговорів 29 листопада

Сирійський уряд підтвердив участь своєї делегації у мирних переговорах у швейцарській Женеві щодо вирішення сирійського конфлікту, повідомили в Організації Об’єднаних Націй.

Речник ООН Алессандра Велуччі розповіла, що спеціальний посланець ООН у справах Сирії Стефан де Містура отримав підтвердження, у якому йшлося, що представники Дамаска «планують приєднатися» до перемовин 29 листопада.

27 листопада де Містура зазначав, що на той час Дамаск не підтвердив свою участь у восьмому раунді підтримуваних ООН переговорів стосовно сирійського конфлікту, який триває вже понад шість років.

За його словами, новий раунд переговорів буде присвячений досягненню «всеохоплюючого процесу» для розробки та ратифікації нової конституції, а також крокам, які, за словами де Містури, необхідні до проведення виборів у Сирії.

Раніше участь у переговорах у Женеві підтвердила сирійська опозиція. До цього вони збиралися в Саудівській Аравії, щоб створити єдиний представницький орган для цього раунду переговорів у Женеві.

За час війни у Сирії загинули 330 тисяч людей, мільйони були змушені покинути свої будинки.

Росія у цій війні підтримує уряд президента Башар аль-Асада та надає повітряну підтримку урядовим силам. Іран також виступає на боці Асада, а Сполучені Штати й Туреччина підтримують різні антиурядові повстанські групи.

Переговори під егідою Росії, Ірану та Туреччини проводять у казахстанській столиці Астані, під егідою ООН – у Женеві.

Нещодавно Росія, Іран та Туреччина також запропонували провести «національний конгрес» з участю сирійського уряду та протиборчих сторін у російському місті Сочі, хоча, коли така зустріч може відбутися – невідомо.