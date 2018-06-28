Штаб: на Донбасі біля Південного загинули двоє українських військових

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що на Донбасі загинули двоє українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, це сталося біля населеного пункту Південне на горлівському напрямку.

«Ворог цинічно й підступно о 08:30 відкрив вогонь з мінометів, станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів по житловим будинкам цього населеного пункту. Як виявилося, під прикриттям вогню, впритул до містечка наблизилась група бойовиків. Резервну групу, яка за хвилину вже вела бій на околиці Південного, очолив командир взводу Валерій Шишан», – повідомляють у прес-центрі.

За повідомленням, бій тривав майже півгодини, Шишан пішов на допомогу пораненому бійцю резервної групи.

«Підступним пострілом снайпера Валерій Шишан був смертельно поранений. В підрозділі він був найстаршим. Йому виповнилося б 58 років. Не дочекавшись свого командира, згодом від отриманих важких поранень помер й боєць резервної групи, Андрій Волос, йому було лише 25», – додають у штабі.

Загалом, за даними штабу, протягом дня зафіксовано 7 випадків ведення прицільного вогню по підрозділах українських військових, з них 6 разів із застосуванням мінометів та танків.

Штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що 27 червня на Донбасі через обстріл із артилерії загинули троє українських військових.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.