Синоптик: з 1 липня в Україні буде прохолодніше

З 1 липня в Україні спека спаде, а у найближчі дні, 29-30 травня, у більшості областей очікуються короткочасні дощі, грози, ймовірний град.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, температура повітря залишається високою – вдень 25-30 градусів, на сході країни – 30-37 градусів.

«Вже 30 червня у західних областях України, а 1 липня у більшості областей суттєво впаде температура повітря. Похолодає до +18+23 градусів, на Заході місцями до +14+17 градусів. Останнім здасться Схід, але й там 1-2 липня спека впаде», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

У Києві найближчими днями дощитиме, а 1 липня температура повітря у столиці України коливатиметься в межах 18 градусів тепла, додала синоптик.

За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.