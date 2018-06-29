Футбол: «Динамо» підписало довгостроковий контракт із воротарем збірної України

Воротар збірної України з футболу Денис Бойко підписав довгостроковий контракт із київським «Динамо», інформує прес-служба клубу.

У «Динамо» зазначили, що Бойко мав статус вільного агента.

Голкіпер виступав за київську команду на правах оренди у «весняній» частині попереднього сезону, зігравши 12 матчів у чемпіонаті України з футболу, два – у Кубку і ще чотири – у Лізі Європи.

Бойко є вихованцем київського «Динамо». У 2013 році його орендував «Дніпро». Пізніше команда з однойменного міста викупила контракт футболіста. У 2015 році разом з «Дніпром» Бойко дійшов до фіналу Ліги Європи. Після цього Бойко виступав за «Бешикташ» й іспанську «Малагу».