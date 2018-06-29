Штаб: на Донбасі бойовики використовують танки, поранений військовий

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що на Донбасі підтримувані Росією бойовики використовують танки, поранений український військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, на Луганщині бойовики обстрілювали позиції українських військових біля населеного пункту Кримське із гранатометів, а біля Новотошківського – з танку.

Втрат серед українських військових через ці обстріли немає, додають у штабі.

Крім того, на Донеччині Луганське сепаратисти обстрілювали з гранатометів, стрілецької зброї і 82-міліметрових мінометів, поранений український військовий, повідомляють у прес-центрі.

У свою чергу, бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових у проведенні сьогодні шести обстрілів з танку по Докучаєвську.

Штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що 28 червня на Донбасі через обстріл із артилерії загинули четверо українських військових.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.