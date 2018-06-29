Чехія: у Карлових Варах відкривається кінофестиваль, український фільм у конкурсній програмі

Сьогодні у Карлових Варах у Чехії відкривається 53-й міжнародний кінофестиваль. У його програмі 182 художні й документальні фільми.

Цього року до конкурсної програми фестивалю входить український повнометражний художний фільм «Вулкан» режисера Романа Бондарчука.

За найвищу нагороду фестивалю «Золотий глобус» український фільм змагатиметься у фестивальній секції «На Схід від Заходу».

Також на фестивалі будуть презентовані проекти українських документальних стрічок «Панорама» режисера і автора сценарію Юрія Шилова, «Історія зимового саду» Семена Мозгового і стрічка «Додому» кримськотатарського режисера Нарімана Алієва.

Серед головних почесних гостей цьогорічного фестивалю відомий американський режисер і сценарист Баррі Левінсон, який у 1988 році здобув «Оскара» за стрічку «Людина дощу» («Rain Man»).

Левінсон в Карлових Варах отримає найвищу фестивальну нагороду – «Золотий глобус» за внесок до світового кінематографу.

Кінофестиваль у Карлових Варах завершиться 7 липня врученням «Золотих глобусів» за кращий художній фільм, режисерську роботу, жіночу і чоловічу ролі.