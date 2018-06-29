Канада оголосила про запровадження мит на сталь і алюміній з США

Уряд Канади оголосив про пропорційне запровадження мит на імпорт сталі, алюмінію та інших продуктів з США з 1 липня на суму 16,6 мільярда доларів США.

У канадському уряді мита США назвали «невиправданими та незаконними», а також зауважили, що продовжують працювати над їх повним скасуванням.

«Канада буде продовжувати працювати над остаточним скасуванням торговельних обмежень США. Я залишаюся оптимістом – здоровий глузд переможе», – написала міністр закордонних справ Христя Фріланд у своєму twitter.

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У березні американський президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит для всіх країн, що постачають до США сталеву і алюмінієву продукцію, проте до кінця травня тимчасово вивів з-під дії цього указу Австралію, Аргентину, Бразилію, Канаду, Мексику, Південну Корею і країни Євросоюзу.

Пізніше було оголошено про рішення не продовжувати дію винятків щодо Канади, Мексики та ЄС.