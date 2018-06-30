Штаб ООС заявив, що готовий «неухильно дотримуватися» нового перемир’я

Українські військові готові «неухильно дотримуватися» нового перемир’я на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«У зв’язку із прийняттям рішення Тристоронньою контактною групою у Мінську про оголошення режиму тиші по всій лінії фронту довжиною 426 кілометрів на два літніх місяці, починаючи з 1 липня, Об’єднані сили заявляють, що підпорядковані підрозділи неухильно дотримуватимуться прийнятого рішення», – заявили військові.

Нове перемир’я оголосили з 1 липня, цього разу з нагоди жнив. Попередній режим припинення вогню, який називали «великоднім», розпочався з 30 березня. Сторони практично щодня звинувачували одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.