11 дипломатів США евакуювали з Китаю для обстеження

Із Китаю евакуйовані 11 співробітників американських дипломатичних представництв. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на Державний департамент США.

Вісьмох осіб евакуювали з генерального консульства США в місті Гуанчжоу (південна провінція Гуандун), одного дипломата – з генконсульства в Шанхаї, двох – із посольства в Пекіні.

Причиною, за повідомленнями, було нездужання, яке співробітники диппредставництв відчули через звуковий чи ультразвуковий вплив. Співробітники пройдуть обстеження на батьківщині.

Перші симптоми були зафіксовані у дипломатів в Гуанчжоу ще в квітні.

З такої ж причини раніше США і Канада евакуювали декількох співробітників своїх диппредставництв у столиці Куби Гавані.