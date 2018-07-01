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01 Липень 2018, Київ 19:12
Новини | Міжнародні

11 дипломатів США евакуювали з Китаю для обстеження

Ілюстративне фото

Із Китаю евакуйовані 11 співробітників американських дипломатичних представництв. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на Державний департамент США.

Вісьмох осіб евакуювали з генерального консульства США в місті Гуанчжоу (південна провінція Гуандун), одного дипломата – з генконсульства в Шанхаї, двох – із посольства в Пекіні.

Причиною, за повідомленнями, було нездужання, яке співробітники диппредставництв відчули через звуковий чи ультразвуковий вплив. Співробітники пройдуть обстеження на батьківщині.

Перші симптоми були зафіксовані у дипломатів в Гуанчжоу ще в квітні.

З такої ж причини раніше США і Канада евакуювали декількох співробітників своїх диппредставництв у столиці Куби Гавані.

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