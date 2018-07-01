На кінофестивалі у Карлових Варах митці згадали про Олега Сенцова

Під час світової прем‘єри українського фільму «Вулкан» на міжнародному кінофестивалі у чеському місті Карлові Вари режисер стрічки Роман Бондарчук згадав про ув‘язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сєнцова.

«Я хочу привернути увагу до Олега, мого колеги, який вже 49 день голодує в російській в‘язниці. Ми маємо пам’ятати про нього та ще про 60-х політв‘язнів», – заявив Роман Бондарчук зі сцени Муніципального театру, де відбувалася прем’єра фільму.

У залі кінотеатру розмістили плакат «Free Sentsov», – повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Український повнометражний художній фільм «Вулкан» режисера Романа Бондарчука увійшов цього року до конкурсної програми 53-го міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.

За найвищу нагороду фестивалю «Золотий глобус» український фільм змагатиметься у фестивальній секції «На Схід від Заходу».

Також на фестивалі будуть презентовані проекти українських документальних стрічок «Панорама» режисера і автора сценарію Юрія Шилова, «Історія зимового саду» Семена Мозгового і стрічка «Додому» кримськотатарського режисера Нарімана Алієва.