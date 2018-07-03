У Чорнобильській зоні створять digital-скульптуру, присвячену боротьбі з фейком

У зоні відчуження планують встановити digital-скульптуру Artefact, повідомляє Держагентство України з управління зоною відчуження.

За повідомленням, проект присвячений «сучасній проблемі інформаційної епохи, що сколихнула весь світ – маніпулювання інформацією, фейкових новин і постправди».

«Чорнобильська тематика завжди викликала неабиякий інтерес у громадськості та представників ЗМІ. А там, де є попит на інформацію, можуть з’являтися чутки, легенди і як результат – фейкові новини. Це все веде до дезінформації громадян щодо важливих питань. Тому агентство підтримує ініціативу організаторів Artefact. Якісне, точне й правдиве інформування, боротьба з фейками і відповідальне споживання інформації – запорука розвитку нашої держави», – заявив голова ДАЗВ Віталій Петрук.

За повідомленням агентства, всесвітньо відомі музиканти створять музичний супровід до скульптури із використанням звуків Чорнобиля. Її планують презентувати в жовтні.

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