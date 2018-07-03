Рада ухвалила закон про відновлення кредитування

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування». За таке рішення на засіданні парламенту 3 липня проголосували 239 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Закон має стимулювати активне використання кредитування як фінансового інструменту і знизити вартість кредитних ресурсів для спрощення доступу суб’єктів господарювання і фізичних осіб до кредитів, повідомляє прес-служба парламенту.

Зокрема, закон зменшує фінансове навантаження на позичальників, «що сприятиме відновленню економіки й активізації кредитуванню фізичних осіб, в першу чергу для покращення житлових умов».

У першому читанні парламент ухвалив документ у травні цього року.

Тоді в Нацбанку заявили, що вважають цей законопроект «запорукою повноцінного відновлення кредитування української економіки».

За умов захищеності прав кредиторів банки зможуть висувати більш лояльні вимоги до потенційних позичальників, а це сприятиме активному застосуванню кредитування як фінансового інструменту, зниженню вартості кредитних ресурсів, додали в НБУ.