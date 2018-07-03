У Білорусі затримували активістів у День незалежності

Щонайменше 20 активістів були затримані людьми в цивільному одязі в Мінську у День незалежності Білорусі.

Серед них – опозиційний лідер і колишній кандидат у президенти Микола Статкевич. Його затримали, коли він прямував на мітинг проти чинного глави держави Олександра Лукашенка.

Сам президент під час військового параду з нагоди Дня незалежності заявив, що його країна домагається мирних і конструктивних відносин із Росією, Китаєм та Заходом. За його словами, армія Білорусі стає сильнішою й здатною захистити свою державу.

Білорусь отримала незалежність у 1991 році. Спочатку день незалежності святкували 27 липня, у день ухвалення Декларації про державний суверенітет Республіки Білорусь. Однак після референдуму 1996 року свято вирішили відзначати 3 липня, у день звільнення столиці Білорусі від німецьких окупантів.

Згідно з рейтингом правозахисної організації Freedom House, Білорусь має статус «невільної» (not free) країни.

Крім того, вона залишається єдиною країною в Європі та Центральній Азії, де зберігається така форма покарання, як смертна кара. Європейський союз та правозахисні групи впродовж років наполягають, щоб Білорусь приєдналася до глобального мораторію на смертну кару. За даними правозахисних організацій, у Білорусі за час незалежності засуджено до смертної кари понад 400 людей.