У Франції завершилися зйомки українського фільму-фентезі «Тільки Диво» – Держкіно

Державне агентство з питань кіно заявляє про завершення зйомок українського сімейного фільму-фентезі «Тільки Диво»

Як повідомляє прес-служба Держкіно, для зйомок останніх знімальних змін кіногрупа на тиждень виїхала до Франції, на Монблан, у містечко Шамоні.

«Тут, у природному льодовику, відбуваються пригодницькі сцени з головним героєм фільму-фентезі юнаком Северином, який, подорожуючи зі своїм вірним собакою Сніжкою, несподівано потрапляє до крижаної печери», – розповідають в агентстві.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Photo Gallery: Фоторепортаж: У Києві знімають фінал українського фільму-фентезі «Тільки Диво»

За даними Держкіно, над стрічкою працювали понад шість сотень фахівців, серед них – понад 200 акторів та професійні фігуристи.

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Прем’єра фільму «Тільки Диво» відбудеться вже цієї зими, прокат запланований в Україні, США, Канаді та європейських країнах.