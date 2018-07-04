Україну не зацікавив обмін Рубана, запропонований угрупованням «ДНР» – адвокат

Українська влада не зацікавилася можливістю обміняти керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана на людей, утримуваних угрупованням «ДНР», заявив 4 липня адвокат Валентин Рибін.

«Володимир Рубан у списку на обмін від «ДНР»! Більше того, запропоновані конкретні прізвища для обміну. Українська сторона не висловила зацікавленості в запропонованій формулі», – написав захисник у Facebook.

Шевченківський районний суд Києва 25 червня продовжив арешт Рубана. Суд залишив його під вартою до 23 серпня без можливості внесення застави.

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Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося «запобігти масштабним терористичним актам», які мали бути вчинені у Києві й інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози «був найбільшим за часи незалежності України».

За його словами, зокрема, «з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва… мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих».

Пізніше в цій справі заарештували народного депутата Надію Савченко.