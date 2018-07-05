Штаб ООС: 2 українських військових поранені минулої доби на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі минулої доби були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, це сталося на Горлівському напрямку, де підтримувані Росією бойовики обстріляли позиції українських військових біля Зайцевого і Південного. У штабі додали, що бойовики застосували автоматичні й ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, «що стало прикриттям дій ворожої диверсійно-розвідувальної групи».

«Вогонь із наявних чергових засобів змусив противника із втратами відступити», – додали в штабі ООС.

Загалом, за даними військових, протягом доби 4 липня ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил «залишалася контрольованою».

У штабі наголосили, що підтримувані Росією бойовики продовжують порушувати перемир’я по всій лінії зіткнення, зокрема застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Бойовики «ДНР» і «ЛНР» раніше звинувачували українських військових в обстрілах і порушенні режиму тиші. Інформації про обстріли 4 липня ресурси бойовиків наразі не наводять.

Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.