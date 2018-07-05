Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Липень 2018, Київ 09:58
Новини | Політика

На окупованих територіях більше озброєння, ніж має німецький Бундесвер – Порошенко

За словами президента Порошенка, на окупованих територіях – близько 700 російських танків

Попри Мінські угоди, Росія продовжує утримувати своє озброєння й військових на території України, заявив президент Петро Порошенко в інтерв’ю сербському каналу РТС.

Він нагадав, що Мінські угоди від 5 і 19 вересня 2014 року, а також другий аналогічний документ від 12 лютого 2015 року передбачали виведення іноземних військ і військової техніки з України. Натомість Росія продовжує утримувати на Донбасі значний арсенал.

«Зараз на окупованих територіях 700 російських танків, більше тисячі артилерійських систем, більше 300 систем залпового вогню, ніж має на озброєнні німецький Бундесвер. Це справжня агресія проти суверенної і незалежної держави Україна», – цитує інтерв'ю президента його прес-служба.

Він підкреслив, що йдеться про гарячу війну, а не заморожений конфлікт.

Зустріч Порошенка з Вучичем: про що говорили президенти (відео)
Embed
Зустріч Порошенка з Вучичем: про що говорили президенти (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:41 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

3 липня Порошенко відвідав Сербію з офіційним візитом на запрошення президента країни Александара Вучича. Під час брифінгу після переговорів Вучич не згадав ані про анексію Криму, ані про Донбас, проте висловив сподівання, що конфлікт в Україні буде вирішено «згідно з Мінськими угодами».

Читайте також: «Порошенко в Белграді: спільна мета України й Сербії – членство в ЄС​»

Сербія неодноразово голосувала проти або утримувалася від голосування за резолюцію ООН, яка засуджувала анексію Криму Росією в 2014 році.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG