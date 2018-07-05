На окупованих територіях більше озброєння, ніж має німецький Бундесвер – Порошенко

Попри Мінські угоди, Росія продовжує утримувати своє озброєння й військових на території України, заявив президент Петро Порошенко в інтерв’ю сербському каналу РТС.

Він нагадав, що Мінські угоди від 5 і 19 вересня 2014 року, а також другий аналогічний документ від 12 лютого 2015 року передбачали виведення іноземних військ і військової техніки з України. Натомість Росія продовжує утримувати на Донбасі значний арсенал.

«Зараз на окупованих територіях 700 російських танків, більше тисячі артилерійських систем, більше 300 систем залпового вогню, ніж має на озброєнні німецький Бундесвер. Це справжня агресія проти суверенної і незалежної держави Україна», – цитує інтерв'ю президента його прес-служба.

Він підкреслив, що йдеться про гарячу війну, а не заморожений конфлікт.

3 липня Порошенко відвідав Сербію з офіційним візитом на запрошення президента країни Александара Вучича. Під час брифінгу після переговорів Вучич не згадав ані про анексію Криму, ані про Донбас, проте висловив сподівання, що конфлікт в Україні буде вирішено «згідно з Мінськими угодами».

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Сербія неодноразово голосувала проти або утримувалася від голосування за резолюцію ООН, яка засуджувала анексію Криму Росією в 2014 році.