Бойовики на Донбасі здійснили шість обстрілів удень 5 липня, втрат немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі з 7:00 до 18:00 5 липня втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили шість обстрілів позицій українських військових, але заборонені мінськими домовленостями озброєння та техніку не застосовували.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 5 липня.

Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.