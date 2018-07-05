Порошенко привітав продовження санкцій ЄС щодо Росії

Президент України Петро Порошенко привітав рішення Ради Євросоюзу продовжити до 31 січня 2019 року економічні та секторальні санкції щодо Росії за її дії проти України.

«Ціную солідарну підтримку держав-членів української незалежності і територіальної цілісності. Наші вимоги чіткі – повне виконання Мінських домовленостей, виведення російських військ з Донбасу, введення миротворців ООН, відновлення контролю над державним кордоном, звільнення утримуваних Росією українських політичних в’язнів і заручників, повернення Криму», – вказав голова української держави в мережі Twitter.

«На наступному «українському» тижні в Брюсселі продовжу роботу з лідерами ЄС та євроатлантичної спільноти щодо вироблення стратегії протидії російській загрозі. Разом ми непереможні!» – додав Петро Порошенко.

Рада Євросоюзу продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 січня 2019 року. Рада ухвалила це рішення шляхом письмової процедури та одноголосно.

Ці обмежувальні заходи спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори, а також на товари подвійного використання. Вони були вперше запроваджені 31 липня 2014 року строком на один рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні.

29 червня лідери Європейського союзу домовилися про продовження економічних санкцій, які мають на меті покарати Росію за її агресію в Україні. Тоді президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель закликали лідерів продовжити санкції після надання інформації про стан виконання Мінських угод.

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Лідери ЄС заявили, що санкції не будуть скасовані, допоки Росія та інші сторони конфлікту не досягнуть успіхів у реалізації мінських домовленостей.

За понад чотири роки на Донбасі загинули понад 10 тисяч 300 людей.