В Японії стратили організатора терактів 1995 року

Лідера японської секти «Аум Сінрікьо» Тізуо Мацумото, відомого під іменем Сьоко Асахара, та шістьох його соратників стратили 6 липня через повішення, повідомляє Міністерство юстиції Японії.

63-річного Асахару і членів його культу визнали винними в організації газових атак у Токіо. Тоді, у березні 1995 року, члени секти розпилили нервово-паралітичний газ зарин в токійському метро в годину пік. Загинули 13 людей, ще 5800 постраждали, в окремих випадках – на все життя.

Крім того, культистів звинуватили в інших злочинах, зокрема у вбивствах опонентів.

Смертний вирок Асахарі винесли ще в 2004 році. Окрім нього, до страти засудили 12 членів культу. Судові засідання закінчилися в січні цього року.

Страта сімох засуджених стала найбільш масовою з 1911 року, коли 11 людей повісили за звинуваченням у змові проти імператора Японії.

Асахара проповідував ідею, що США перетворять Японію на ядерну пустелю, а влаштовані ним теракти мали на меті наблизити кінець світу. Культ «Аум», який Асахара заснував у 1980-их роках, досі існує в Японії і не заборонений, але змінив назву на «Алеф».

Попри те, що культ офіційно зрікся ідей Асахари, на думку фахівців, він все ще мав значний вплив у цій організації, пише AFP.