СБУ заявляє, що попередила теракт у Харкові, замовлений спецслужбами Росії

СБУ заявляє, що співробітники контррозвідки служби під процесуальним керівництвом прокуратури попередили у Харкові терористичний акт біля пам’ятника воїнам УПА, замовлений спецслужбами Росії.

«Оперативники спецслужби задокументували, що для здійснення низки терористичних актів на території регіону російські куратори планували використати учасників так званої військово-політичної групи «Харьковское движение сопротивления», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, з 2014 року члени цієї групи спеціалізувались на підриві національних пам’ятників, офісів українських патріотичних організацій та особистих транспортних засобів осіб, які входять до їхнього складу, проведенні розвідувальної діяльності та розповсюдженні серед жителів Харкова матеріалів антиукраїнського, сепаратистського та екстремістського змісту.

Контррозвідники СБУ встановили, що «з квітня 2018 року спецслужби Росії відновили фінансування діяльності ВПГ «ХДС» для проведення на території Харкова терористичної діяльності».

Співробітники СБУ заявляють також, що затримали жінку під час закладання вибухівки під пам’ятний знак, а під час слідчих дій за місцем її проживання правоохоронці вилучили символіку підтримуваних Росією угруповань «ДНР» та «ЛНР»: «Одна із учасниць групи отримала від російських кураторів завдання підірвати пам’ятник воїнам УПА за допомогою саморобного вибухового пристрою».

Затриманій оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 15 («замах на вчинення злочину»), частиною 1 статті 258 («терористичний акт») Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії, спрямовані на виявлення інших осіб, причетних до організації та вчинення вказаного злочину, додають в СБУ.