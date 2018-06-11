Спочатку «список Бабченка» містив 30 потенційних жертв, потім зріс до 60 – Цимбалюк

Представник «Правого сектору» Олексій Цимбалюк, який брав участь у спецоперації СБУ щодо затримання Бориса Германа, заявив в інтерв’ю українській службі ВВС, що той спочатку намагався замовити йому убивство 30 людей, але потім розширив список до 60.

«Ми зустрілися на парковці одного з торгових центрів. Я сів у його автомобіль. Ми поїхали, на ходу розмовляли. Розмова стосувалася списку майбутніх жертв. Імена не називалися, але список, з його слів, на той час виріс з 30 до 60 цілей. Для мене це, якщо чесно, звучало як розмова якогось маніяка», – розповів Цимбалюк.

За його словами, повного переліку імен замовник не називав, озвучивши тільки два: одеського активіста Тодора Пановського та колишнього співробітника ФСБ Іллі Богданова.

«Під час однієї з наших зустрічей він показав мені їхні фотографії і сказав: ці наступні. Чергу – хто перший, а хто другий, – я міг визначати сам», – сказав Цимбалюк.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив 1 червня, що завдяки інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка українським силовикам вдалося отримати список із 47 потенційних жертв. За його словами, цим людям повідомили «про небезпеку і організовують їх захист».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план по підготовці вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Шевченківський районний суд Києва 31 травня заарештував Германа на 60 діб.

Аркадій Бабченко залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але вибрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.