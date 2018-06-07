«Список 47» у справі Бабченка міг бути розголошений через Росію – Луценко

Список 47 можливих жертв, пов’язаних зі справою Бабченка, міг бути переданий українським засобам інформації з території Росії. Про це 7 червня заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Слідство не виключає, що цей список був наданий не з України, а з країни, де перебуває замовник цих вбивств (Росія), для дискредитації слідства. Але може бути і витік з українських органів. Обидві версії перевіряються», – сказав Луценко.

Також генпрокурор повідомив, що в справі про інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка готується нова підозра. При цьому він відмовився уточнити, кому буде повідомлено про підозру.

Співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України 5 червня відкрили кримінальне провадження щодо розголошення відомостей досудового розслідування в справі Бабченка. У СБУ уточнили, що слідчі дії тривають у рамках провадження за ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу України («Розголошення даних досудового слідства або дізнання»).

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив 1 червня, що завдяки інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка українським силовикам вдалося отримати список із 47 потенційних жертв. За його словами, цим людям повідомили «про небезпеку і організовують їх захист».

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Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план по підготовці вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Шевченківський районний суд Києва 31 травня заарештував Германа на 60 діб.

Аркадій Бабченко залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але вибрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.