Справа Бабченка: директорка «Шмайсер» розповіла про роль Германа на підприємстві

Борис Герман, обвинувачений в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабчека не є керівником ТОВ «УНСП «Шмайсер», заявляє директор ТОВ «УНСП «Шмайсер» Антоніна Капілян. Вона назвала інсинуаціями оголошення підконтрольного їй підприємства базою для виробництва зброї чи вибухівки.

За її словами, Герман є партнером, співзасновником, власником 10 відсотків підприємства і виконує дорадчі функції, але не керує товариством.

«Обшуки на підприємстві відбуваються регулярно.Ми до цього звикли. Але правоохоронці йдуть з підприємства з пустими протоколами.Чому відбуваються обшуки? Це можливо «кошмарення» підприємства, можливо це пов'язано з чинними кримінальними справами. Тобто обшуки є, але претензій до підприємства нема», - наголошує Капілян.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план по підготовці вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Шевченківський районний суд Києва 31 травня заарештував Германа на 60 діб.

Аркадій Бабченко залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але вибрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

Як раніше повідомляли журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), Борис Герман – 50-річний бізнесмен, директор та співзасновник декількох фірм, які спеціалізуються на оптовій торгівлі (ТОВ «Приватна справа-2000»), , юридичних послугах (ТОВ «Право»), нерухомості та оренді (ТОВ «Ресторатор») та виробництві зброї та боєприпасів (ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР»).

​У минулому був помічником народних депутатів Михайла Гончарова (5-е скликання, Соцпартія) та Ігоря Плохого (6-е скликання, Партія регіонів).