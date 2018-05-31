Бабченко: я якось неправильно не помер

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який 29 травня взяв участь в інсценуванні свого вбивства, повторив обіцянку «померти в 96 років, станцювавши на могилі Путіна».

«Хотів тут написати пост про хранителів моралі, які незадоволені тим, що я якось неправильно, на їхню думку, не помер, але чогось так … (тут автор ужив лайливе слово зі змістом «байдуже» – ред.)», – написав також Бабченко.

Базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (КЗЖ) 30 травня заявив, що інсценуванням убивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка український уряд «підірвав довіру до себе». Раніше з подібними заявами виступили в ОБСЄ та організації «Репортери без кордонів».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Журналіст залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але обрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.