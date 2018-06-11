Суд переніс слухання апеляції на арешт Германа в «справі Бабченка»

Апеляційний суд Києва переніс на 18 червня розгляд скаргу захисту на арешт громадянина України Бориса Германа. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, це відбулося 11 червня через те, що до суду не доправили підсудного, а також матеріали справи.

Адвокати Германа просили суд відреагувати на відсутність підзахисного. «СБУ сама вирішує, доставляти підсудного, чи ні. Зробіть суддівське реагування, бо СБУ ставить себе над законом», – заявили вони в засіданні.

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Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий.

Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план по підготовці вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Бориса Германа, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. Шевченківський районний суд Києва 31 травня заарештував Германа на 60 діб.

Аркадій Бабченко залишив свою батьківщину в лютому 2017 року, мав можливість жити в Празі, але вибрав роботу ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR у Києві. Він пояснював рішення виїхати з Росії інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.