В Україні безплатно вакцинуватимуть від кору дорослих з групи ризику – МОЗ

В Україні безоплатно вакцинуватимуть від кору дорослих, які перебувають у групі підвищеного ризику.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорона здоров’я, це рішення схвалили у зв’язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих.

У МОЗ уточнюють, що йдеться про поширення захворюваності у групах, що проживають у спільному просторі (військові, учасники Операції об’єднаних сил, студенти), а також серед освітян і медиків.

Відповідно до рішення МОЗ, щеплення проти кору планують провестисеред медичних працівників, працівників освітніх закладів, представників силових структур та студентів.

За останніми даними, від початку цього року на кір захворіли понад 24 тисячі людей, переважно діти, від ускладнень хвороби померло 12 людей: восьмеро дітей і четверо дорослих.Через спалах кору в Україні медики закликають людей вакцинуватися.

Кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Кір легко передається від людини до людини, поширюється при кашлі, тісних особистих контактах. Вірус залишається активним і живе в повітрі або на інфікованих поверхнях протягом двох годин. Спочатку хворий відчуває ознаки звичайної застуди: нежить, температуру, кашель, приблизно через тиждень з’являється висип (спочатку на голові, далі – на верхній та нижній частинах тулуба). Серед ускладнень, які викликає кір, – ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору.