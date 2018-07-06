Вишинського підозрюють у незаконному зберіганні зброї – речниця Луценка

Підозрюваному у державній зраді керівнику інформагенції «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському повідомили підозру в незаконному зберіганні зброї. Про це повідомила 6 липня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

«Вишинському повідомлено про ще одну підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів) КК України», – вказала Сарган у Facebook.

Під час обшуків в орендованому індивідуальному банківському сейфі Вишинського було виявлено та вилучено пістолет та набої до нього, ідеться в повідомленні. За результатами судово-балістичної експертизи визначено, зо вказаний пістолет є вогнепальною зброєю, самозарядним нарізним пістолетом моделі FN Browning M1906.

Ввечері 7 червня стало відомо, що співробітники СБУ вилучили з банківської скриньки, що належить Вишинському, понад 200 тисяч доларів США, предмет, зовні схожий на пістолет «Браунінг 1906», та прямий трудовий договір між фігурантом справи та МІА «Россия Сегодня» на керівництво представництвом на території України.

17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 13 липня без права застави. 1 червня апеляційний суд залишив його під вартою.

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Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, але заявляє про відмову від українського, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

Вишинський обвинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».