У банківській скриньці Вишинського знайшли пістолет і договір із «Россия Сегодня» – СБУ

Співробітники Служби безпеки України провели санкціонований обшук у банківській скриньці, яка належить затриманому редакторові агентства «РИА Новости-Украина» Кирилу Вишинському.

«Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського понад 200 тисяч доларів США, предмет, зовні схожий на пістолет «Браунінг 1906», та прямий трудовий договір між фігурантом справи та МІА «Россия Сегодня» на керівництво представництвом на території України», – ідеться в повідомленні спецслужби, поширеному ввечері 7 червня.

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«Міжнародне інформаційне агентство (МІА) «Россия Сегодня» – це російське «федеральне державне унітарне підприємство», створене указом президента Росії Володимира Путіна в грудні 2013 року. Базою для створення МІА «Россия Сегодня» стало формально ліквідоване агентство «РИА Новости», сайт якого зберігся і став частиною холдингу. За кордонами Росії МІА «Россия Сегодня» представлене, зокрема, під брендом Sputnik. Очолює «Россия Сегодня» відомий за роботою в Україні Дмитро Кисельов.

17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 13 липня без права застави. 1 червня апеляційний суд залишив його під вартою.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, але заявляє про відмову від українського, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

Вишинський обвинувачення відкидає.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій у Криму».