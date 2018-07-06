АМКУ просить НКРЕКП пояснити, чи законні вимоги про купівлю нових лічильників газу за власний кошт

Антимонопольний комітет України (АМКУ) звернувся до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), із проханням роз’яснити законність вимог операторів газорозподільних мереж купувати у деяких випадках нові лічильники природного газу за власний кошт. Йдеться про вимоги до людей, чиї лічильники газу в ході періодичної повірки визнані несправними.

Як повідомляє прес-служба комітету, проблемна ситуація полягає в тому, що в актах прийняття-передачі лічильника газу вказується необхідність купівлі у 2-місячний термін нового лічильника газу за власні кошти споживача.

За даними АМКУ, такі дії оператори ГРМ (облгаз, міськгаз) пояснюють тим, що тарифна складова витрат на повірку, ремонт та встановлення індивідуальних лічильників газу населенню, яка входить до тарифу на послуги з розподілу природного газу, на сьогодні є недостатньою для виконання у повному обсязі обов’язків, покладених на газорозподільні підприємства.

Водночас, як зауважують в Антимонопольному комітеті, оператор ГРМ зобов’язаний протягом 15 робочих днів після результатів повірки (але не пізніше 2 місяців після зняття лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити лічильник газу.

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У грудні минулого року Верховна Рада заборонила встановлення загальнобудинкових газових лічильників без згоди співвласників багатоквартирного будинку.