Бойовики на Донбасі здійснили вісім обстрілів, один поранений – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі вдень 6 липня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики вісім разів відкривали вогонь на Луганському, Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як ідеться у вечірньому зведенні, обстріли зафіксовані поблизу населених пунктів Кримське, Південне, Новоселівка Друга, Авдіївка, Красногорівка та Водяне.

В угрупованні «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 6 липня, сайти угруповання «ДНР» наразі недоступні.

Згідно з домовленостями в межах Тристоронньої контактної групи, перемир’я на час жнив мало настати з 00:01 1 липня. Майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що зафіксували порушення режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.