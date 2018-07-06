Рішення про надання Україні мільярда євро опублікували в Офіційному журналі ЄС

Рішення про надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі мільярд євро опублікували в Офіційному журналі Євросоюзу.

Документ набуде чинності через три дні після публікації.

Рада Європейського союзу 26 червня затвердила надання Україні одного мільярда євро макрофінансової допомоги. За даними кореспондента Радіо Свобода з Брюсселя, однією з головних умов надання Україні макрофінансової допомоги було продовження боротьби з корупцією, включаючи створення антикорупційного суду.

Загальний обсяг зобов’язань з надання Україні макрофінансової допомоги з боку ЄС на реалізацію реформ визначений у розмірі 12,8 мільярда євро, з них 2,8 мільярда вже було надано за попередніми програмами.

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Як очікується, ця грошова допомога має сприяти стабілізації ослабленої української економіки і проведення реформ. Макрофінансова підтримка, як передбачається, буде використана українською владою протягом найближчих двох років.